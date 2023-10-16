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Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini sel felaketinden etkilenen "dost ve kardeş" Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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