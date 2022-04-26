Yardım Kuruluşları, Doğu Afrika'daki Gıda Krizini Önlemek İçin Acil Finansman Çağrısında Bulundu

NAİROBİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Elliden fazla yardım kuruluşu, Afrika'nın doğusunda milyonlarca kişinin şiddetli kuraklık nedeniyle karşı karşıya kaldığı insani felakete yanıt üretmek için acil ve tatmin edici düzeyde finansman ile liderlik çağrısında bulundu, aynı zamanda da daha fazla gecikmenin insanların hayatına mal olacağı konusunda uyardı. Save the Children, Norveç Mülteci Konseyi ve Somali STK Konsorsiyumu'nun da aralarında bulunduğu kurumlar, ortak açıklamalarında Somali, Etiyopya ve Kenya genelindeki yarısına yakını çocuk 14 milyondan fazla insanın halihazırda açlıktan ölmenin eşiğinde olduğunu belirtti.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Doğu Afrika Bölgesel Başkan Yardımcısı Kurt Tjossem, "Geçmişteki hataları tekrarlayıp çok geç olana kadar bunu görmezden gelemeyiz. Doğu Afrika bölgesinde milyonlarca insanın daha fazla acı çekmesini önlemek için şimdi harekete geçme zamanı" dedi. Çatışma, güvensizlik ve ekonomik şokların yıllardır acıya sebep olduğunu ifade eden Tjossem, şimdi ise iklim şoklarıyla birleşen kitlesel yerinden edilme durumunun giderek daha fazla insanın acil ihtiyaç sahibi haline gelmesine sebep olduğunu söyledi. Tjossem, bağışçı ülkelerin özellikle iş hayatları kurtarmaya geldiğinde dünyanın diğer yerlerindeki insani krizlere yönelik ilgi ve kaynak aktarımında ne kadar verimli olduklarını gösterdiğini ifade etti. Yardım kuruluşları, mevcut kuraklığın Kovid-19 pandemisi, çatışma, çöl çekirgeleri ve şimdi de Ukrayna'daki çatışma nedeniyle daha da artan gıda ve emtia fiyatlarıyla birleştiğini kaydetti. Kurumlar, yağmurların yağmaması, fiyatların artmaya devam etmesi ve belli finansman kaynaklarının krizin içindekilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sağlanmaması halinde gıda güvensizliği yaşayan insanların sayısının 2022 ortalarında 14 milyondan 20 milyona çıkacağını belirtti.

Danimarka Mülteci Konseyi Doğu Afrika ve Büyük Göller Bölge Direktörü Heather Amstutz, "Afrika Boynuzu'ndaki tarihi ihtiyaç anında çok fazla ihtiyaç duyulan uluslararası ilgi ve ek kaynaklara ulaşamamak, zamanında ve ölçekli bir müdahale ile kurtarılabilecek binlerce hayatın kaybına yol açacak" dedi. İnsani yardım ortakları Somali, Etiyopya ve Kenya'daki yaklaşık 29,1 milyon insana 2022 yılında gereken hayat kurtarıcı yardımlar ve korumayı sağlayabilmek için 4,4 milyar ABD dolarının üzerinde yardım talep etti. Kurumlar, "Hızlı bir şekilde hareket etmede başarısız olmak, aynı zamanda bağışçılara uzun vadede daha pahalıya mal olacak ve bölgede dirençlilik inşa etme ile kuraklık acil durumlarını sona erdirmeye yönelik son on yıldaki yatırımları da başarısız kılacak" açıklamasında bulundu.

Xinhua / Güncel