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Yardım Kolisi Bahanesiyle Dolandırıldı, 182 Bin Avro Borçlandırıldı

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Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Amoniel Üneşi, aldığı yardım kolisi için bir kağıt imzaladıktan sonra 182 bin avro borçlandırıldığını öğrendi. Üneşi, suç duyurusunda bulundu.

MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan Amoniel Üneşi (67), aldığı yardım kolisi için bir kağıt imzaladıktan 1 ay sonra gelen tebligatla 182 bin avro borçlandırıldığını öğrendi. Üneşi, avukatı aracılığıyla 'yardım kolisi' bahanesiyle senet imzalatan M.D. ve Ü.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Midyat ilçesinin kırsal Akçakaya Mahallesi'nde yalnız yaşayan, İsveç'teki ağabeyinin gönderdiği para ve evinde beslediği keçilerle geçimini sağlayan Süryani Amoniel Üneşi'ye daha önceden tanıdığı M.D. ve Ü.D., haziran ayında yardım kolisi getirdi. İddiaya göre, M.D. bir binbaşının 100 yardım kolisi dağıttığını ve son koliyi de Üneşi'ye getirdiklerini ifade etti. Üneşi, ihtiyacı olmadığını söylemesine rağmen, ısrar üzerine koliyi aldı. Daha sonra koliyi teslim aldığına dair bir kağıdı imzalayan Amoniel Üneşi, 17 Temmuz'da gelen tebligatla 182 bin avro borçlandırıldığını öğrendi. Durumu paylaştığı İsveç'teki ağabeyi Kenan Üneşi (74), apar topar Midyat'a gelip, Avukat Beşir Romioğlu aracılığıyla icra takibinin durdurulması için dava açarak, 'yardım kolisi' bahanesiyle senet imzalatan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'İMZANI AT, BUNU BİNBAŞIYA GÖSTERECEĞİZ, DEDİLER'

Hakkında icra takibi başlatılan Amoniel Üneşi, "Bir koli getirdiler. Dedim, bu nedir? Bana 'Binbaşı var, yardım veriyor, herkese dağıtıyor. 100 tane vardı, 99 tane dağıttık sadece bu kaldı. Bunu da kendi kendine al' dedi. Ben de 'İhtiyacım böyle bir şeye yok' dedim. Bana 'Bir fakir fukaraya da verebilirsin' deyince ben de aldım. 'İmzanı at, bunu binbaşıya göstereceğiz' dediler. Kağıdı hiç okumadım. Ona güvendim, sonra imzamı attırdı. Ben senet olduğunu bilmiyordum. İcra kağıdı geldikten sonra borçlandırıldığımı öğrendim. Şimdi 182 bin avro istiyorlar. Ben ne tarla satışı üstüne koydum ne alışveriş yaptım ne emlakçıyım ne toptancıyım ne tüccarım. Bu parayı ne yapacağım? Benim paraya ihtiyacım bile yoktur. Beni kandırdılar, beni dolandırdılar. Benim param da yok, elbiselerim de yoktur. İşte bakın ne haldeyim" diye konuştu.

'BU KİŞİLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Amoniel Üneşi'nin ağabeyi Kenan Üneşi ise "Kardeşim, yalnız, kimsesiz, hiç tecrübesi olmayan biri. Genellikle evde birkaç hayvanla uğraşıyor. Herhangi bir ticari tecrübesi yok, herhangi bir iş tecrübesi yok, herhangi bir sosyal hayat tecrübesi yok. Her şeyden mahrum bir insan. Ne gazete okudu ne televizyon seyretti ne bir şey yaptı hayatında. Devamlı tek başına, basit, yalnız bir hayat. Neden bunu yaptılar ona, ben de bilmiyorum. Kardeşimden 182 bin avro istiyorlar. Kardeşimin böyle bir parası ne var, ne oldu, ne de avroyu biliyor. Benim yardımımla geçiniyor, ara sıra ben de yardım ediyorum. Bir de kendi buradaki olan hayvanlarından geçimini sağlıyor. Devletten kardeşime sahip çıkmasını ve bu kişilerin cezalandırmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'AMAÇ MÜVEKKİLİMİZİN AİLESİNDEN KALACAK OLAN MALLARA ÇÖKMEKTİR'

Avukat Beşir Romioğlu da müvekkilinde görme engelinin başladığını belirterek, "Toplumda da zeka geriliği olan bir şahıs olarak tanınıp bilinmektedir. Müvekkilimizle iletişime geçen bazı kişiler hileli eylem yapmak suretiyle senet almışlar kendisinden. Müvekkilimiz, kağıdı kendilerine duymuş olduğu güven sebebiyle imzalamıştır. Kendisi neyi imzaladığının farkında değildir. Bu kişiler müvekkilimiz hakkında icra takibi başlatmışlardır. 182 bin avroluk üzerinden icra takibidir. Biz tedbir amaçlı olarak Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde icranın durdurulması ve borçlu olmadığının tespiti için dava açtık. 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimizin hem SGK kayıtlarında hem de toplumda bilinen haliyle kesinlikle herhangi bir ticari işlemi olmamıştır. Yine ticari işleri yapabilecek bir kabiliyeti de bulunmamaktadır. Burada amaç müvekkilimizin ailesinden kalacak olan mallara çökmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Midyat Mardin Dolandırıcılık Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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