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YARDIM KAMPANYASINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PANKARTLA YOLA ÇIKTI

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YARDIM KAMPANYASINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PANKARTLA YOLA ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6'lık depremlerden zarar gören vatandaşlar için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş caddeye çıkarak üzerine 'Lütfen acil yardım' yazılı pankart ile yardım kampanyasına dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6'lık depremlerden zarar gören vatandaşlar için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş caddeye çıkarak üzerine 'Lütfen acil yardım' yazılı pankart ile yardım kampanyasına dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Bodrum'da bir vatandaş yardım kampanyasına dikkat çekmek için Bodrum-Turgutreis karayoluna çıktı. Üzerine astığı pankartlarda 'Lütfen acil yardım' ve ihtiyaç listeleri yazan vatandaş caddeden geçen araç sürücülerinden yardım kampanyasına destek istedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Bodrum Muğla Güncel Haberler

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