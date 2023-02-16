Yardım Gönüllüleri Deprem Bölgesindeki Çinli Kurtarma Ekibinin Çalışmalarını Anlattı

Çinli kurtarma ekipleri, geçen hafta iki büyük depremin sarstığı Türkiye'ye ulaştıklarından bu yana hayat kurtarmaya çalışıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın son istatistiklerine göre afet bölgesinde 82 ülkeden toplam 9.046 yabancı personel görev yapıyor.

82 kişilik Çin Arama Kurtarma Ekibi de bunlardan biri.

Ekip şimdiye kadar yerel gönüllülerin de yardımıyla hayatta kalan altı kişiyi enkaz altından kurtardı.

SES 1 (Çince): ZHAO YANG, Çinli kurtarma ekibi takım lideri yardımcısı:

"Yurtiçi ve yurtdışındaki arama kurtarma çalışmaları arasında bazı farklılıklar var. Bir arama kurtarma ekibi yabancı bir ülkeye gittiğinde yerel koşullara uyum sağlama, yerel personel ile iletişim kurma, araçları ve ekipmanı emniyete alma konusunda destek alma gibi sorunlarla karşılaşır. Bunlar da gönüllülerin koordinasyonunu gerektirir. Kampımızda çalışan gönüllülerin önemli yardımlar sağladığını düşünüyorum."

SES 2 (Türkçe): EMİR KAAN KARAMAN, İstanbul'da öğrenci ve yardım gönüllüsü:

"Depremi duyduktan sonra Hatay'a gönüllü olarak gelmek istedim. Onlar (Çinli kurtarma ekibi) da bir Türk ya da ailesini (enkaz altında) arayan bir depremzede gibi ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Her türlü fedakarlığı göstererek, depremzedelere ve enkaz altında kalan kardeşlerimize hem teknik bilgilerini kullanarak hem de gönüllerini ortaya koyarak her türlü yardımı yapmaya çalışıyorlardı."

SES 3 (Türkçe): FULYA YILAR, İstanbul'da öğrenci ve yardım gönüllüsü:

"(Çinli kurtarma ekiplerinin) Buradaki disiplini, sahada çok daha fazla üst düzeydeydi. Özellikle, bize, halkımıza, ölülere ve canlılara karşı olan saygıları çok üst düzeydeydi. Yani buradaki verdikleri bu profesyonelce tavır gerçekten çok güzel ve çok üst düzeydi. Ben ve arkadaşlarım bundan çok memnun kaldık."

Çinli ekip deprem bölgesine gelirken toplam 1.700 parçadan oluşan 19 çeşit kurtarma ekipmanını da berberinde getirdi.

AFAD'ın bugün açıkladığı son verilere göre 6 Şubat'taki iki deprem nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 36.187 oldu. 108.068 kişi ise yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay'dan bildiriyor. (XHTV)