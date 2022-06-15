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Yardım etme bahanesiyle görme engelli genç kızın cep telefonunu çaldı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Yardım etme bahanesiyle görme engelli genç kızın cep telefonunu çaldı

AKSARAY'da, görme engelli A.K.'nin (20) halk otobüsünden inerken cep telefonunu çalındı.

AKSARAY'da, görme engelli A.K.'nin (20) halk otobüsünden inerken cep telefonunu çalındı. Genç kıza yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, çantasından telefonu aldığı belirlenen Tolga Özkaya (20) yakalanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen hafta perşembe günü Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli A.K. adlı genç kız, halk otobüsünden inmek istediği sırada yolculardan Tolga Özkaya da yardım etmek için geldi.  Özkaya, bu sırada A.K.'nin  çantasındaki cep telefonunu alıp, hızla uzaklaştı. Daha sonra durumu fark eden A.K., polise şikayette bulundu. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüphelinin Tolga Özkaya olduğunu saptadı. Özkaya, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Evde yapılan aramada A.K.'ye ait cep telefonu  ele geçirildi. Cep telefonu A.K.'ye geri teslim edildi. Özkaya da dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

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