Yardım Bahanesiyle Teröristlere Para Aktaran İki Kişi Tutuklandı

Yardım Bahanesiyle Teröristlere Para Aktaran İki Kişi Tutuklandı
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Adana'da, savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları YPG/PKK kamplarındaki DEAŞ'lı teröristlere aktardıkları belirlenen A.G. ve C.K. yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin bir yılda yaklaşık 3 milyon lira gönderdiği bildirildi.

ADANA'da savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, Suriye'deki YPG/ Pkk kamplarında tutulan DEAŞ'lı teröristlere aktardığı belirlenen A.G. ve C.K. yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, bir yılda yaklaşık 3 milyon lirayı örgüte gönderdiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, A.G. ve C.K.'nin savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve vatandaşlardan topladığı paraları, YPG/PKK'nın Suriye'deki Hol ve Roj kamplarında tuttuğu DEAŞ'lı teröristlere gönderdiği bilgisine ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen polis, şüphelilerin bir yılda yaklaşık 3 milyon lirayı, örgüt üyelerine aktardığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, A.G.'yi Yüreğir ilçesi, C.K.'yi de Seyhan ilçesindeki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Aramalarda 85 bin lira, 13 bin avro, 1500 dolar ile 60 leva ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen A.G. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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