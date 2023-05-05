'Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Dijitalleşme Çalıştayı' gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce "Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Dijitalleşme Çalıştayı" düzenlendi.

Wyndham Grand Levent Otel'deki etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. H. Ziya Taşkent ile kültür endüstrisinin temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, dijitalleşmeye yönelik stratejilerin oluşmasının önemine değinerek, "Dijitalleşme alanında en önemli konulardan biri telif hakları. Günümüzde bireysel yaratıcılık ve beceri yerini yavaş yavaş yapay zekanın yaratıcılığına bırakıyor. Yapay zeka yaratıcı endüstrilerde çeşitliliğin artmasına neden oldu." dedi.

Koç, Türkiye'nin 2021-2026'da oyun sektöründe yüzde 24'lük bir büyüme beklentisi olduğuna işaret ederek, Nitelikli Fikri Tapu (NFT), oyun ve metaverse alanlarının birbiriyle olan ilişkisini göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi.

Dijital eser üretimindeki uyuşmazlıklara karşı teknik çalışmaların yanı sıra hukuki, ekonomik ve sosyal çalışmaların da yapılması gerektiğine vurgu yapan Koç, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme ile yeni endüstrilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Sadece oyun sektörü üzerindeki finansal etkileri değil aynı zamanda tüketici davranışları konusunda etkili oluyor. Günümüzün en popüler konularından birisi de ChatGPT yapay zeka uygulamasıdır. ChatGPT, özellikle metin odaklı meslek grupları için kültür endüstrileri bakımından dönüştürücü bir etkisinin olacağını söylemek zor olmaz. Bu yapay zeka içerik oluşturuyor, çeviri yapıyor, kişiselleştirme yapıyor, fikir öneriyor ve verilerin analizlerini yapıyor. Bütün bunlardan dolayı kültür endüstrilerinde etkili olacağını düşünüyorum. Henüz neler yapabileceğini kesin olarak göremediğimiz bir yapay zeka modeli olarak hayatımıza girmeye başladı. Her alanda dijitalleşme artıyor. Dijital içerik üreticilerinin telif haklarının korunması da bu bağlamda önem arz ediyor."

"Kültür endüstrileri devasa bir ekonomik alanı kapsıyor"

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. H. Ziya Taşkent ise yaratıcı kültür endüstrilerinde dijitalleşmenin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak üç ana faaliyet alanımız var. Bunlar, hukuk, eğitim ve kültür ekonomisi. Bizim kültür ekonomisiyle bağlantımız UNESCO'nun 'Kültürel İfadelerin Korunması ve Geliştirilmesi' sözleşmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla biz de bu başlık altında kültür endüstrilerini takip etmeye çalışan bir kurumuz." şeklinde konuştu.

Kurum olarak üniversitelerden ve STK'lerden gelen projelere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Taşkent, kültür endüstrilerinin tasarımdan sinemaya, müzikten güzel sanatlara, bilgisayar oyunlarından fotoğrafçılığa kadar devasa bir ekonomik alanı kapsadığını dile getirdi.

Taşkent, bu çalıştay vesilesiyle farklı disiplinlerden yetkin isimlerin dijitalleşmeye ilişkin yaklaşım ve deneyimlerini paylaşacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alanın temsilcileri olarak sizlerden bundan sonrasına ilişkin alınacak aksiyonlara, düzenlenecek politika belgelerine yönelik katkı bekliyoruz. Sizlerden beklediğimiz mevcut durumu ileri götürmek için ne yapabiliriz? Hangi paydaş, hangi teklifle gelecek? Bugün bu konulara beraberce cevap aramak arzusundayız. Sözün uçup gitmemesi için program kayda alınacak, günün belleğini oluşturmak adına genel müdürlüğümüzün Youtube kanalında yayınlanacak."

Çalıştayda ayrıca, Doç. Dr. Mete Tevetoğlu moderatörlüğünde Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Dijitalleşme paneli düzenlendi. Panelde, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın, Cer Modern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer ve İstanbul Kalkınma Ajansı Kültür ve Yaratıcılık Birimi Başkanı Dr. Mustafa Gül konuşmacı olarak yer aldı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Koordinatörü Belgin Aslan'ın da "Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Dijitalleşme" başlıklı sunum yaptığı etkinlik, katılımcı görüşlerinin alındığı "istişare oturumu" ile sona erdi.