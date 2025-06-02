Yaratıcı Çocuk Festivali 6. Kez Gerçekleşti

Yaratıcı Çocuk Festivali 6. Kez Gerçekleşti
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Türkiye’nin en büyük çocuk ve aile etkinliklerinden Yaratıcı Çocuk Festivali, 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde Kadıköy Festival Park'ta düzenlendi. 20 bini aşkın katılımcıyı ağırlayan festivalde sanat, bilim, ekoloji ve tasarım başlıkları altında 100'den fazla atölye ve etkinlik gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Türkiye'nin en büyük çocuk ve aile etkinliklerinden Yaratıcı Çocuk Festivali, 31 Mayıs ile 1 Haziran 2025 tarihlerinde Kadıköy Festival Park'ta altıncı kez düzenlendi. İki gün boyunca süren festival, 20 bini aşkın katılımcıyı ağırlayarak, İstanbul'un en çok ilgi gören açık hava organizasyonlarından oldu.

Sanat, bilim, ekoloji, tasarım ve eğlence başlıkları altında 100'den fazla atölye, konserler, gösteriler ve oyun alanlarıyla çocukların hayal gücüne dokunan Yaratıcı Çocuk Festivali; Evrencan Gündüz konseri, Ezo Sunal ile Lalala Çocuk Şarkıları, kabare korteji, sihirbazlar ve jonglörlerle tam anlamıyla bir çocuk şenliği atmosferi sundu.

Festivalin kurucusu Derya Topçu, "Her anını özenle planladığımız bu büyük organizasyon, yalnızca bir etkinlik değil, çocukların hafızasına kazınacak bir deneyim. Amacımız; yıllar sonra bile hatırlanacak, kalıcı, güçlü ve faydalı bir kültür yaratmak" dedi.

Yaratıcı Çocuk Festivali, yedinci yılında yeni içerikler ve çok daha geniş bir deneyim için planlamalarına başladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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