Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel Haberler

Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kaza yapan Rus turist Anna Tinkina'ya müdahale etmek için ambulanstan inen 3 sağlık personeline, otomobil çarptı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kaza yapan Rus turist Anna Tinkina'ya müdahale etmek için ambulanstan inen 3 sağlık personeline, otomobil çarptı. Kazada sağlık çalışanı Hasan Kaymaz (26) hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rus turist Anna Tinkina, yönetimindeki 48 AIJ 253 plakalı otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken kazayı fark eden Rıdvan Kavaklı, kullandığı 09 HG 792 plakalı ambulansı durdurdu. Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi. Ancak bu sırada Anıl Özyıldız idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, sağlık çalışanları Hasan Kaymaz, Fatma Kavaklı ve Rıdvan Kavaklı'ya çarptı. Kazada 3 sağlık çalışanı da yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Hasan Kaymaz, hayatını kaybetti. Diğer sağlık çalışanları ile Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtildi.Sürücü Özyıldız gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Germencik turist Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title