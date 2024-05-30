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Yaralıların İsimleri Belirlendi

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Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana gelen kazada yaralananların isimleri belirlendi. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan birçok kişi yaralandı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

YARALILARIN İSİMLERİ BELERLENDİ

Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana gelen kazada yaralananların isimleri belirlendi. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Yasin K., Hidayet Arda U., Fatih Ö., Hatice G., Merve K., Elanur Y., Şule D., Elif Ü., Şükrü Efe A., Ahmet Faruk T., Yaren K., Beyza Y., Zeynep Duru A., Osman Çağdaş T., Gamze U., Bengisu Y., Göktuğ B., Melike Özge Ö., Ayşe H. ve kimliği belirsiz kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emin Mete Ü.'nün durumunun ağır, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Kırşehir istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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