Devriye gezen polislerin bulduğu yaralı yavru kurt tedaviye alındı

Amasya'da devriye gezen polis ekipleri, yol ortasında çarpılmış yaralı bir yavru kurdu buldu. Ekipler, kurtu güvenli bir alana taşıyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Yavru kurt, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

AMASYA'da devriye gezen polis ekiplerince yolda araçların çarptığı yaralı yavru kurt, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya-Samsun Karayolu Göllü Bağları mevkisinde devriye görevi sırasında yol ortasında hareketsiz yatan bir yavru kurt fark etti. Ekipler, yeniden araçların çarpma riskine karşı yaralı kurdu yol ortasından alarak güvenli bir alana taşıdı. Polisin telsiz anonsu üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Koruma altına alınan kurt, olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yavru kurdun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
