Haberler

Amasya'da Yaralı Yavru Kurt Tedavi Altına Alındı

Amasya'da Yaralı Yavru Kurt Tedavi Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da devriye gezen polis ekipleri, yol ortasında yaralı bir yavru kurt buldu. Ekipler, kurtu güvenli bir alana taşıyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

AMASYA'da devriye gezen polis ekiplerince yolda araçların çarptığı yaralı yavru kurt, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya-Samsun Karayolu Göllü Bağları mevkisinde devriye görevi sırasında yol ortasında hareketsiz yatan bir yavru kurt fark etti. Ekipler, yeniden araçların çarpma riskine karşı yaralı kurdu yol ortasından alarak güvenli bir alana taşıdı. Polisin telsiz anonsu üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Koruma altına alınan kurt, olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yavru kurdun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararı alan Mali ile Gülseren Ceylan'dan haber var