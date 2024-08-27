Yaralı Yavru Karaca Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı
Kastamonu'da yaralı halde bulunan yavru karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı. Karacanın doğaya salındığı anların görüntüsü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.
KASTAMONU'da yaralı halde bulunan yavru karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.
Kastamonu'da yaralı halde bulunan yavru karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı. Karacanın doğaya salındığı anların görüntüsü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.