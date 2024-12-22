Yaralı Yavru Baykuş Tedavi Ediliyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru baykuş tedavi altına alındı.

Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında arazide yaralı baykuş olduğunu gördü.

Ekipler, kanadından yaralandığı belirlenen baykuşu jandarma binasına getirdi.

Jandarma ekiplerince bakımı yapılan baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yavru baykuşun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.