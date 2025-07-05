Yaralı Yabani Kuşlar, Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan yabani kuşlar, tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına geri salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Siirt'te jandarma ekiplerince yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan yabani kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), doğaya ve yaban hayatına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince vatandaşlardan gelen ihbarlar ve yürütülen devriye faaliyetleri sonucunda doğada yaralı ve güçten düşmüş bazı kuş türleri bulundu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim edilen yabani kuşlar, tedavilerinin ardından jandarma ekiplerince yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.