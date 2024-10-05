Yaralı Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde bir çobanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Tarsus Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alındı. İyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir çobanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi tedavi altına alındı.
Sarıağaç Mahallesinde yaralı halde yaban keçisi gören çoban, durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, keçiyi alarak tedavi için Tarsus Hayvanat Bahçesine götürdü.
Burada tedavisi süren yaban keçisi, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.