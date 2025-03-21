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Yaralı Turna Kastamonu'da Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

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Kastamonu'da yaralı ve bitkin halde bulunan turna, tedavi edilerek doğal yaşam alanına salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilen turna, gerekli müdahalelerin ardından sağlığına kavuştu.

Kastamonu'da yaralı ve bitkin halde bulunan turna, tedavi edilerek doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'da yaralı ve bitkin halde bulunan turna, tedavisinin doğaya salındı.

Kastamonu'da yaralı halde bulunan turna, tedavisi için Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veterinere götürüldü. Yapılan muayenede kanadında zedelenme olduğu belirlenen turna, gerekli tıbbi müdahalelerin ardından sıvı ve gıda takviyesi ile beslendi. Tedavi sürecinin başarıyla tamamlanan turna, doğal yaşam alanına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çoktekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turnalarımız sadece türkülerde kalmasın. Kastamonu il merkezinde yaralı ve bitkin halde bulunan turna, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce tedavi altına alındı. Doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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