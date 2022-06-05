Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü - Haberler

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde arka ayakları tutmayan tilki tedavisi yapılması için Ormanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

Akyazı'da sadece ön ayaklarıyla ilerlemeye çalışan tilkiyi gören vatandaş, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Ekipleri'ni telefonla arayarak ihbarda bulundu. Arka ayakları tutmayan tilki önce Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ormanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.