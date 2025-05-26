Yaralı Tilki Koruma Altına Alındı
Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan bir tilki, tedavi edilmek üzere doğa koruma müdürlüğüne teslim edildi. Koruma altına alınan tilkinin tedavisinin ardından doğaya bırakılması planlanıyor.
Kilis'te yaralı olarak bulunan tilki, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Resul Osman Dağı yakınlarında devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında tilki buldu.
Yaralı tilki, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel