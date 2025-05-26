Yaralı Tilki Koruma Altına Alındı

Yaralı Tilki Koruma Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan bir tilki, tedavi edilmek üzere doğa koruma müdürlüğüne teslim edildi. Koruma altına alınan tilkinin tedavisinin ardından doğaya bırakılması planlanıyor.

Kilis'te yaralı olarak bulunan tilki, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Resul Osman Dağı yakınlarında devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında tilki buldu.

Yaralı tilki, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Koruma altına alınan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?

Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı

Bir büyükşehirde daha ormanlara 3 ay giriş yasaklandı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.