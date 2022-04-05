Kayseri'de yaralı şahin ve saksağan korumaya alındı

Kayseri'de yaralı halde bulunan şahin ve saksağan tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde bulunan yaralı şahin ile Kocasinan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan saksağan bakım ve tedavileri için ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken hayvanlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner hekim müdahale etti.

Şahin ve saksağan tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.