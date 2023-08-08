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Yaralı şahin tedavi edilerek doğaya salındı

Güncel Haberler

Sinop'ta yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi edilerek tekrar doğaya salındı. Müdürlükten yapılan açıklamada, 'Yaralı halde Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Merkezimize getirilen şahin, veteriner hekimlerimizce gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salındı. Onları tespit ediyor, gözlemliyor ve koruyoruz' denildi.

Yaralı şahin tedavi edilerek doğaya salındı

SİNOP - Sinop'ta yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi edilerek tekrar doğaya salındı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Yaralı halde Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Merkezimize getirilen şahin, veteriner hekimlerimizce gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salındı.

Onları tespit ediyor, gözlemliyor ve koruyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Güncel Haberler

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