Yaralı Şahin, Tedavi Edilerek Doğal Yaşamına Döndü

Hakkari'de yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvan barınağı yakınlarında yaralı bir şahin buldu.

Yapılan muayenede, kuşun ağız bölgesinde oluşan yara ve kanama nedeniyle beslenemediği ve bu yüzden güçten düştüğü tespit edildi.

Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan ve beslenmesi sağlanan şahin, kısa sürede toparlandı.

Şahin, görevlilerle doğal yaşam alanına bırakıldı.