Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Toplar Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Yaraş, yol kenarında yaralı halde şahin gördü. Evine götürdüğü şahini kafese koyup su ve yiyecek veren Yaraş, kuşun tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerce teslim alınarak tedavisine başlanan Şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.