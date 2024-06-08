Yaralı Şahin Altınyayla'da Tedavi Altına Alındı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde jandarma ekiplerince doğada yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Altınyayla ilçesinde yol kenarında kanadından yaralı şahin buldu.

Ekipler, yaralı şahini tedavi edilmek üzere Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.