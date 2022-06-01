Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar - Haberler

Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar

BURSA - Bursa'da kanadı kırılan Puhu kuşunu nefes kesen operasyonla kurtardılar.

Kestel ilçesi Narlıdere köyünde yaşayan Ahmet Serçe'nin bahçesine Puhu kuşu düştü. Vatandaş yaptığı incelemeler sonunda kuşun kanadının kırık olduğunu gördü. Hemen DOĞADER'i arayarak haber verdi. Dernek yetkilileri ise hemen resmi kurumlarla irtibata geçerek haber verdi. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir ve dernek üyeleri kuşun bulunduğu bahçeye giderek yaralı hayvanı kurtardı. Yaralı kuşu zarar vermeden kurtaran dernek üyeleri hayvanı yetkili kurumlara teslim etmek için yola çıktı.

Duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür ettiler

Yaralı kuş ihbarı aldıklarını ifade eden Murat Demir, "Ahmet bey bize internetten ulaşmış bize haber verdi. Bizde kuşun nadir bir tür olduğunu anladık. Hemen yetkili kurumlara haber verdik. Kendi imkanlarımızla kuşu kurtarmaya geldik. Nadir tür olan Puhu kuşunu kurtardık. Kuşun kanadı kırılmış Ahmet bey kuşa bir zarar gelmesin diye her türlü önlemi almış biz kuşu kurtarıp yetkili yerlere teslim edeceğiz. Tedavisi burada yapılacak kuş sağlığına kavuşacak diye umut ediyoruz" dedi.

Bahçesinde yaralı bir kuş gördüğünü belirten Ahmet Serçe, "Hiç görmediğim bir türdü, baykuşa benziyordu ama ondan daha büyüktü, internetten numarasını bulup DOĞADER'i aradım. Onlarda sağolsunlar gelip kuşu yakalayarak yetkili yerlere ulaştıracaklar" şeklinde konuştu.