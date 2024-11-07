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Yaralı Puhu Kuşu ve Kara Şahin Tedavi Altına Alındı

Yaralı Puhu Kuşu ve Kara Şahin Tedavi Altına Alındı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı bulunan puhu kuşu ve kara şahin tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, vatandaşlar tarafından bulunan kuşları alarak Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürdü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı bulunan puhu kuşu ve kara şahin tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki puhu ve kara şahin bulan vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

???????Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan 2 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek, tedaviye alındı.

Kara şahin ve puhu, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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