Yaralı Puhu Kuşu Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı
Kırşehir'de çobanlar tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tedavi süreci başlayarak, rehabilitasyonun ardından doğal yaşamına dönecek.
Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.
Çobanlar tarafından Çiçekdağı'nın Çubuktarla köyünde yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.
Yapılan kontrolde vücudunda yara tespit edilen puhu kuşu, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Kırşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine teslim edildi.
Veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan puhu kuşunun, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.