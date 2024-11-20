Üye Girişi
Haberler

Yaralı Puhu Kuşu Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı

Yaralı Puhu Kuşu Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de çobanlar tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tedavi süreci başlayarak, rehabilitasyonun ardından doğal yaşamına dönecek.

Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Çobanlar tarafından Çiçekdağı'nın Çubuktarla köyünde yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.

Yapılan kontrolde vücudunda yara tespit edilen puhu kuşu, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Kırşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine teslim edildi.

Veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan puhu kuşunun, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi? Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı? Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.