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Yaralı porsuk tedavisinin ardından doğaya salındı

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Ardahan'da yaralı olarak yol kenarında bulunan porsuk, 12 günlük tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Yaralı porsuk tedavisinin ardından doğaya salındı

ARDAHAN Ardahan'da yaralı olarak yol kenarında bulunan porsuk, 12 günlük tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Çıldır ilçesine bağlı ormanlık alanda 12 gün önce vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan porsuk, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen porsuğun, 12 günlük tedavisi tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince, bulunduğu bölgeye getirilen porsuk, güvenli şekilde doğaya bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Güncel Haberler

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