Haberler

Yaralı Polonyalı Turist Kemer'de Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir Polonya vatandaşı yaralı turist, AFAD ve diğer ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Polonya uyruklu yaralı turist ekiplerce kurtarıldı.

Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşu olan Kemer Arama ve Kurtarma Derneği arama çalışması başlattı.

Polonya vatandaşı olan yaralı turist Monika Anna, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekibine teslim edilen yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Louvre soygununda kullanılan vinci paylaştılar: Mücevherlerinizi sessizce taşır

Soygunda kullanılan vinci paylaştılar! Reklama düştükleri not bomba
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.