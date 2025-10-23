Yaralı Polonyalı Turist Kemer'de Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Polonya uyruklu yaralı turist ekiplerce kurtarıldı.

Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşu olan Kemer Arama ve Kurtarma Derneği arama çalışması başlattı.

Polonya vatandaşı olan yaralı turist Monika Anna, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekibine teslim edilen yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.