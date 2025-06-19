Yaralı Pelikan Kastamonu'da Tedavi Altına Alındı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahile yaralı halde vuran pelikan, vatandaşların ihbarı üzerine Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak veteriner hekim tarafından tedavi edilmeye alındı.
Kastamonu'da yaralı halde sahile vuran pelikan, tedavi altına alındı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaralı halde sahile vuran pelikan, görevliler tarafından yakalanarak tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde vatandaşlar, deniz kenarında yaralı halde pelikan gördü. Vatandaşların ihbarıyla sahile yaralı halde vuran pelikan, Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı pelikan, görevliler tarafından yakalanarak tedavi edilmek amacıyla veteriner hekime götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR - Güncel