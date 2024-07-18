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Yaralı Peçeli Baykuşlar Doğaya Salındı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan 2 yaralı peçeli baykuş, tedavi edildikten sonra doğaya salındı. Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından yapılan tedavi sonrası baykuşlar, Şırnak-Siirt kara yolunda doğaya bırakıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan 2 peçeli baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

İlçede 3 gün önce vatandaşlar tarafından arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 2 peçeli baykuş, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Peçeli baykuşlar tedavi ve rehabilitasyonun ardından Şırnak- Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kuşların tedavi ve rehabilitasyon ile yaşamlarını idame edebilecek seviyeye geldiğini ve doğaya salındığını ifade etti.

Kalay, vatandaşlardan, arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Silopi Şırnak Siirt Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

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