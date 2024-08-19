Yaralı Peçeli Baykuş Silopi'de Tedavi Altına Alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavi edilmek üzere Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.
İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan kişi, durumu Silopi Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek, tedaviye alındı.
Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.