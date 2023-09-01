Yaralı oryantal beyaz leyleğin tedavisi ve doğaya salınması

1. Yaralı oryantal beyaz leyleğin tedavisinden çeşitli görüntüler

3. Doğaya salınan oryantal beyaz leyleğin çeşitli görüntüleri

Gagası kırılmış yaralı bir oryantal beyaz leylek, geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmek üzere Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Honghe Ulusal Doğa Koruma Alanı'na getirildi.

"Bu oryantal leyleği kurtarmak için birçok seçeneği değerlendirdik ve ona mümkün olan en kısa sürede yapay bir gaga sağlamanın en iyisi olduğuna karar verdik. Bu nedenle, simüle edilmiş örnekler konusunda uzmanlaşmış bir şirketle temasa geçtik ve leylek için gerçeğe yakın bir gaga tasarladık. Alt gagası olmadan yiyecekleri düzgün bir şekilde gagalayamayan leyleğin, vahşi doğada hayatta kalması imkansızdı."

Leylek, tıbbi tedavinin ardından doğaya geri salındı.

Oryantal beyaz leylek, Çin'in birinci sınıf ulusal koruması altında olan göçmen bir kuş türü.

"Kuşların dev pandası" olarak bilinen bu tür, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından tehlike altında olan türler arasında listeleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)