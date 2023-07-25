Yaralı Madencilerin İfadeleri Mahkemede Dinlendi

'YUKARIYA TAŞIDIĞIM YARALI MADENCİLERE, 'OĞLUM BIRAKMAYIN KENDİNİZİ AZ KALDI' DİYE TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTIM'

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme başkanı yaralı madencileri dinlemeye devam etti. Madendeki patlama sırasında işçi taşıyan faytonları kullanan ve yaralı olarak kurtulan madenci Güray Polat, mahkeme başkanın olay sırasında neredeydin ve ne yapıyordun? Sorusuna, "Olay günü normal tertibi aldık, ocağa indik. İşçileri faytonlarla -300 kotuna bıraktık. Faytonların arızası sırasında bir kaza ihbarı aldık, -250 kotundaydım, ondan sonra zaten patlama oldu. Kuyu dibi de kapkaranlık ve toz duman oldu. Daha sonra motora bindik. 1 numaralı bandı oraya geldiğimizde diyafonda, 'Burda ölüyoruz' diye sesler duyduk. Daha sonra 4 numaralı bant boyuna gittik. Patlamadan bir müddet sonra telefonlar kesildi. Daha sonra kuyu başına telefon ettim, kimse aşağıya gelmedi. 'Bu çocuklar yanmış, durum çok vahim' dedim. Bana 'ikinci patlama riski var, ocağa kimseyi indiremiyoruz' dediler. Madem orda bir şey var, bizim orada ne işimiz var. Bazı yaralıları motorun üzerinde taşırken, 'Oğlum kendini bırakma az kaldı' diyerek teselli etmeye başladım. Bir tane sedye geldi. Ondan sonra 22.30'a kadar sürekli yaralı taşıdım. O çocukların her birini aldığımda oluk oluk kanlar üzerime aktı. Ben hepsinden şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için 16 Ekim Pazartesi saat 10.00'a ertelendi.