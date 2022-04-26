YARALI LEYLEK, TEDAVİYE ALINDI

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde tarlada bulunan yaralı leylek, tedaviye alındı.

Ermenek ilçesi Katranlı köyünde tarlasında yarılı leyleği gören çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaralı leyleği teslim aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve kanadından yaralı olduğu anlaşılan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel