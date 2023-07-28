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Yaralı leylek koruma altına alındı

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Niğde'de yaralı olarak bulunan leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı. Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Yaralı leylek koruma altına alındı

NİĞDE - Niğde'de yaralı olarak bulunan leylek Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca beldesinde oturan Volkan Akyıldız tarafından yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sema Tekeli - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Güncel Haberler

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