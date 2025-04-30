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Yaralı Leylek Göynük'te Tedavi Altına Alındı

Yaralı Leylek Göynük'te Tedavi Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı. Tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kozcağız köyünde vatandaşlar, yaralı leylek gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı leyleği aldı.

Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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