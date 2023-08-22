Yaralı Leylek Genç ilçesinde bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tarlabaşı köyü kırsalında güvenlik korucuları tarafından bir leylek yaralı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri leyleği teslim aldı. Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.