Yaralı Leylek Doğaya Bırakıldı

Bilecik'te yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan leylek, doğaya bırakıldı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan leylek, veteriner ekiplerine teslim edilmişti. Sağlığına kavuşan leylek, Pelitözü Gölpark'ta doğaya salındı.

Bilecik'te yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan leylek doğaya sanıldı.

Jandarma ekipleri tarafından devriye gezerken yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner ekiplerine teslim edilmişti. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan leykek, Bilecik İl Jandarma KomutanlığıÇevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Pelitözü Gölpark'ta doğaya sanıldı. - BİLECİK