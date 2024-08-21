Yaralı Leyleğin Tedavisi Başladı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisi için çalışmalara başlandı. Leylek, elektrik akımına kapıldığı belirlendi ve tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.
Günüören köyü yakınında yaralı leyleği fark eden Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü üyeleri, hayvanı Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Elektrik akımına kapıldığı belirlenen leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.