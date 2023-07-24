Yaralı Kurtulan Madenci Dinlendi

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmada maden faciasından yaralı kurtulan maden işçisi ve faciada hayatını kaybedenlerin yakınları ifade verdi.

YARALI KURTULAN MADENCİ DİNLENDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görüldü. Davanın ilk duruşması 25 Nisan'da, ikinci duruşması ise 3 Mayıs'ta yapıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına sanıklar, şikayetçiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma devam ediyor.