Yaralı Köpek Sağlığına Kavuştu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan müdahaleyle yeniden yürümeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2024'te yaralı halde bulunan köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk muayenede, köpeğin sol arka bacağına saplanmış bir demir parçası tespit edildi.

Acil ameliyata alınan köpek, demir parçasından kurtarıldı. Radyolojik muayene sonucunda köpeğin kemiğine zarar gelmediği, ancak kalça bölgesinde bazı ayrışmalar olduğu belirlendi.

Merkezdeki veteriner hekim Halil İbrahim İslam, hayvanın ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Köpeğin bacağına saplanmış demir parçasını çıkarmak için hemen müdahale ettik. Ameliyat başarılı geçti ve köpeğimizin kemiğinde herhangi bir kırık ya da ciddi zarar bulunmadı. Ancak kalça bölgesinde bir ayrışma tespit ettik. Bu, kafes istirahatiyle geçebilecek bir durumdu. Yaklaşık 2 hafta boyunca kafes istirahatine aldık ve köpeğimiz hızla iyileşti. Şu an kendi başına yürüyebiliyor ve normal hayatına devam edebilir." ifadesini kullandı.

İslam, kısırlaştırma işlemi de başarıyla tamamlanan köpeğin sağlığına kavuştuğunu, sahiplendirilmek üzere barınakta misafir edildiğini kaydetti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sokak hayvanlarının tedavi edilerek sahiplendirilmesinin mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.