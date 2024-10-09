Yaralı Kızılgeyik, İzmir'de Tedavi Altına Alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde yaralı bulunan kızılgeyiğin tüfekle vurulduğu belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavisi süren kızıl geyiğin ayağında kırık olduğu ve ameliyat edileceği bildirildi.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yedek makine parçaları üreten bir fabrikanın bahçesinde 7 Ekim'de yaralı halde bir kızılgeyik bulundu. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan geyik ilçedeki bir barınağa ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Burada tedavi altına alınan geyiğin tüfekle sol ön ayağından vurulduğu ve ayağında kırık olduğu belirlendi. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şekilde doğada yaşadığı tahmin edilen erkek kızılgeyiğin önümüzdeki hafta operasyona alınacağı belirtildi.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün sosyal medya hesabından DHA'nın haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, geyiğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak" ifadesini kullandı.

'AYAĞINDAKİ SAÇMALAR ÇIKARILACAK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekim Şükrü Erdem Onur, "Yaralı kızılgeyik bize getirildi ve hemen anesteziye alıp tedaviye başladık. Röntgen çekildi. Ayakta kırık olduğunu gördük. Yine ateşli silahla yaralanma sonucu ayağında çok sayıda saçmanın olduğunu da tespit ettik. Ayağı çok kötü durumdaydı. Her iki tarafta tenis topu büyüklüğünde çıkıntılar var. Bunların kemik üremesine bağlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

4- 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen geyiğin, önümüzdeki hafta ortopedi operasyonuna alınacağını vurgulayan Onur, "Hayvanı anesteziye alıp ortopedi operasyonu yapacağız. Zorlu bir operasyon olacak. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şekilde doğada yaşadığını tahmin ediyoruz. Kızılgeyiği, sağlığına kavuşturup yeniden doğal yaşam alanına bırakmak istiyoruz. Veteriner hekimler olarak bunu başarabilirsek çok sevineceğiz" diye konuştu.