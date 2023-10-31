Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

ŞANLIURFA - Jandarma tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi listesindeki Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Suruç ilçesine bağlı Kesmecik Mahallesi kırsal alanında av koruma faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir Kızıl Şahin bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kızıl Şahin muhafaza altına alınarak, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.