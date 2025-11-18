Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Beşenli köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu.
Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
