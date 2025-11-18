Haberler

Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Güncelleme:
Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Beşenli köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu.

Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel


