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Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
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Kilis'in Bozcayazı köyünde, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, tedavi için yetkililere teslim edildi. Kuşun sağlık durumu takip edilecek.

Yaralı halde bulunan Kızıl Şahin koruma altına alındı

KİLİS - Kilis'in Bozcayazı köyü'nde, jandarma ekipleri tarafından uçamayacak halde bulunan Kızıl Şahin, koruma altına alınarak tedavi için yetkililere teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez ilçe Bozcayazı köyü'nde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında yaralı bir Kızıl Şahin Kuşu buldu. Uçamayacak kadar bitkin ve yaralı olduğu belirlenen kuş, ilk muayenesinin ardından koruma altına alındı.

Tedavisinin yapılması amacıyla Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kuşun sağlık durumunun takip edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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