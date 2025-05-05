Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
Kilis'te yaralı durumda bulunan kızıl şahin, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Bozcayazı köyünde devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında kızıl şahin buldu.
Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel