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Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde buldukları kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

Esençay köyü yakınlarında devriye görevindeki jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

Ekipler, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

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