Yaralı Kızıl Şahin Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, devriye sırasında buldukları yaralı kızıl şahini tedavi altına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen şahin, geçici hayvan bakımevine götürüldü ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.
Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş devriyesi sırasında Budak köyü yakınlarında yaralı bir kızıl şahin buldu.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel